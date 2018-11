L'Inter di Spalletti convince sempre di più e la Gazzetta dello Sport spiega come i nerazzurri abbiano ormai intrapreso un percorso netto.



“José Mourinho non parlava di «comportamenti»: eseguiva e basta. Luciano Spalletti non cita mai «il rumore dei nemici», ma sui nemici – dentro e fuori dal campo – ha costruito molti dei suoi risultati. Non è un gioco a trovare analogie tra due squadre, due filosofie, in definitiva due mondi completamente differenti: sono passati nove anni che sembrano 90, sia chiaro. Questa vuol essere, piuttosto, la sottolineatura di quanto efficace sia il cammino di questa Inter, che almeno in certe traiettorie sta toccando vette degne di Mourinho. Buon per Spalletti e dei numeri di una squadra che negli ultimi due mesi ha fatto percorso netto, arrendendosi solo al Barcellona”.