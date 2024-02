Inter a +9 sulla Juventus a -3 dall'Atletico Madrid: Inzaghi non rinuncia a 2 diffidati

Cristian Giudici

Più nove (punti) sulla Juventus (che ha giocato una partita in più dei nerazzurri) a meno tre (giorni) dall'Atletico Madrid. Conto alla rovescia in casa Inter verso il primo round della doppia sfida con la squadra allenata dal Cholo Simeone. Martedì sera si gioca la gara d'andata negli ottavi di finale in Champions League a San Siro. Sono ancora in vendita gli ultimi biglietti: si va dai 149 euro del primo anello blu ai 450 euro della tribuna d'onore nel primo anello rosso. La partita con calcio d'inizio alle ore 21:00 viene trasmessa in diretta tv su Canale 5 in chiaro, a pagamento su Sky Sport, Now TV e Mediaset Infinity. Il ritorno è in calendario mercoledì 13 marzo a campi invertiti in Spagna. Occhio ai diffidati: Samuel Lino da una parte; Asllani, Lautaro e Mkhitaryan dall'altra. Questi ultime due partono comunque titolari.



QUI INTER - Simone Inzaghi ha già in testa la formazione iniziale con il rientro dal primo minuto degli esterni Darmian e Dimarco, rimasti a riposo nell'anticipo di venerdì sera vinto 4-0 contro la Salernitana ultima in classifica. Dumfries e Carlos Augusto tornano in panchina, pronti a entrare a gara in corso. Senza l'infortunato Acerbi, al centro della difesa conferma per de Vrij, affiancato da Pavard e Bastoni davanti a Sommer. In mezzo al campo Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu, in attacco intoccabili Lautaro e Thuram.



QUI ATLETICO - La squadra di Simeone risponde al 4-0 dell'Inter con un 5-0 al Las Palmas firmato dalle doppiette di Llorente e Correa e dal gol di Depay. Questi ultimi due sono in ballottaggio per affiancare Griezmann in attacco al posto dell'infortunato Morata. In difesa Savic, Witsel ed Hermoso partono favoriti su Gabriel Paulista, Gimenez e Reinildo Mandava. Stesso discorso sugli esterni, dove Riquelme a sinistra e Llorente a destra sono in vantaggio su Samuel Lino e Nahuel Molina. Un altro argentino ex Udinese, Rodrigo De Paul gioca a centrocampo con Koke e Saul o Barrios.



LE PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.



ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, Riquelme; Depay, Griezmann. All. Simeone.