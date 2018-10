74. Finora sono i minuti in cui Mauro Icardi e Lautaro Martinez hanno giocato insieme in questa stagione: 69 col Sassuolo, 1 col Torino e 4 con la Spal. Spalletti dice che oggi la sua Inter non può permettersi due calciatori che giocano sopra la linea del pallone anche in fase di non possesso. Vero, ma il discorso potrebbe cambiare con un sistema di gioco differente. Magari già domani sera a Barcellona.



Il nodo da sciogliere è legato alle condizioni fisiche di Perisic, che oggi si è allenato a parte dopo la contusione alla coscia destra rimediata nel derby vinto domenica sera a San Siro contro il Milan. Se il croato non dovesse essere al meglio, ci sarebbero due soluzioni alternative: confermare il 4-2-3-1 con Candreva o Keita al suo posto, oppure passare al 3-5-2.



In questo caso Miranda si affiancherebbe a Skriniar e de Vrij nella difesa a tre, con Asamoah e Vrsaljko (o D'Ambrosio) sulle fasce. A centrocampo, viste le assenze dell'infortunato Nainggolan e degli indisponibili Gagliardini e Joao Mario (esclusi dalla lista Uefa), scelte obbligate con Brozovic, Vecino e Borja Valero. A meno che Spalletti non reinventi Perisic mezz'ala. In attacco spazio agli argentini Icardi e Lautaro Martinez, una coppia da Champions: perché no?