A Bergamo con Thuram e Lautaro ancora titolari, mentre Sanchez potrebbe trovare spazio dal 1' in Champions, nella partita di ritorno contro il Salisburgo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Oggi pomeriggio, alla ripresa, Inzaghi comincerà a preparare la gara di Bergamo. Difficilmente ci saranno stravolgimenti di formazione. Probabile che il tecnico arrivi a ragionare sui cambi a Salisburgo. Sanchez in attacco reclama spazio ed è probabile che lo avrà in Champions. Ma contro l’Atalanta sarà ovviamente ancora ThuLa. Anche perché Thuram è in crescita esponenziale in termini di fiducia. E nessuno in casa Inter adesso vuole toccare nulla, dopo tre vittorie consecutive”.