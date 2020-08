L'Inter gioca per il poker. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come nessuna squadra italiana sia riuscita ad aggiudicarsi l'Europa League dal 2009-10.



“Si gioca per il poker. L’Inter elimina gli spagnoli del Getafe e adesso va a cercare nel mazzo la carta che gli dia la possibilità di aggiungere questa Europa League alle tre Coppe Uefa che già brillano nella bacheca. Nessuna squadra italiana ha mai alzato questo trofeo da quando è stato istituito, cioè dalla stagione 2009-10: una ragione in più per provarci, per schiacciare fino in fondo l’acceleratore e affrontare con coraggio le ultime curve. Se per i nerazzurri gli anni Sessanta sono stati il periodo d’oro, quelli della Grande Inter che vinceva le Coppe dei Campioni e le Coppe Intercontinentali, gli anni Novanta sono il momento della gloria in Coppa Uefa. Tre successi in un decennio: impresa difficilmente ripetibile”.