L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia la supremazia dell'Inter a Cagliari e spiega come il dominio sia stato netto.



“Il Cagliari ha protestato per una presunta carica di Darmian sul difensore, in sala Var non hanno ravvisato nulla e lo 0-1 è stato convalidato. A quel punto Agostini ha cambiato, si è rifugiato in un 3-5-2 a specchio. Vantaggio giusto, anzi riduttivo. Per il dominio espresso, l’Inter avrebbe dovuto affrontare l’intervallo con un paio di reti a favore. Il possesso palla dei primi 45 minuti, quasi 65 per cento a 35, non rende neppure l’idea. La superiorità è stata tecnica e fisica, l’abissale differenza di classifica si è notata tutta. Cragno ha tenuto vivi i suoi con un paio di interventi notevoli, strepitoso quello su Lautaro, che sul tiro precedente aveva colpito il palo”.