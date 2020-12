L'Inter sta pensando di riportare a Milano Alfred Duncan. Il centrocampista, uscito dal settore giovanile nerazzurro (anche se non potrà essere inserito nelle liste dei giocatori cresciuti nel vivaio perché non ha completato un iter di 3 anni completi in maglia nerazzurra ndr.), vuole lasciare la Fiorentina e secondo Tuttosport l'idea del ds Ausilio è quella di inserirlo in un possibile scambio con Radja Nainggolan. Tutto però, dipende dal belga che aspetta ancora il Cagliari.