Inter a costo zero. Dopo Stefan de Vrij e Il Flaco Godin, la dirigenza nerazzurra continua a osservare con molta attenzione il mercato dei parametri zero, di quei giocatori che a giugno saranno in scadenza di contratto e che quindi, da gennaio, possono dire sì per la prossima stagione. E, come scrive il Corriere dello Sport, sono 5 i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio.





LONDON CALLING - Centrocampisti, difensori e un attaccante. Sulla lista dei desideri dell’Inter, per la prossima stagione, il nome cerchiato in rosso è quello di Christian Eriksen, trequartista in uscita dal Tottenham. Difficile vederlo in Italia, ma un tentativo il club nerazzurro, che ci provò anche per Ramsey la scorsa stagione, lo farà. Restando a Londra, sempre in casa Spurs, altro nome visionato è quello di Vertonghen, difensore belga di esperienza internazionale abituato già a giocare con una linea a 3. Ma il giro d’Europa non è finito.





PARIGI E NAPOLI - Sul taccuino nerazzurro ci sono anche Kurzawa, terzino sinistro pronto a lasciare Parigi dopo un’esperienza tra alti e bassi, e Meunier, laterale di destra, accostato alla Juve. E infine, Dries Mertens. L’attaccante del Napoli è stato proposto all’Inter, che prende tempo e non affonda il colpo. Ma valuta. Per un’Inter che guarda sempre al mercato dei parametri zero.