In Germania, dove domani sera l'Inter gioca una partita fondamentale per il prosieguo della sua avventura in Champions League, è da tempo che non si parla d'altro: lo scandalo delle sexy poliziotte diventate star di Instagram. E' iniziato tutto per gioco, poi, a furia di sguardi ammiccanti, le poliziotte di Germania hanno fatto tendenza, diventando delle web influencer. I profili Instagram di Adrienne Koleszar (662 mila followers), Mehtap Oger (32 mila followers), Sarrybarry (12 mila followers) e di altre agenti sono stati presi d'assalto dai fan, facendo discutere e arrivando a diventare un problema per la stessa polizia tedesca, tanto che il commissario capo della polizia di Berlino, l' avvocatessa Barbara Slowik, ha avviato un' inchiesta interna per capire se il mestiere di poliziotto sia compatibile con quello di web influencer. Non si tratta solo di un problema di immagine e di rispetto per l'uniforme, ma anche di sicurezza. Le foto e i post in rete sono infatti a disposizione anche dei delinquenti, così come le informazioni sulla vita privata e le abitudini della poliziotte. L'Inter a Dortmund dovrà correre parecchio per battere il Borussia, ma attenti ai limiti di velocità, perché le poliziotte tedesche non perdonano...



