Si è chiusa la prima parte di stagione, il campionato chiude i battenti fino a gennaio per lasciare spazio al Mondiale in Qatar. Fin qui la stagione dell’Inter si può giudicare interlocutoria. La squadra di Inzaghi ha attraversato tanti alti e bassi finendo lontana dal Napoli in campionato, ma con gli ottavi di Champions ottenuti ai danni del Barcellona capoclassifica in Spagna davanti al Real Madrid. A gennaio ripartirà la rincorsa e l’Inter non potrà più sbagliare.