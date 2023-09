L'Inter ha vinto, ancora, a Empoli: 1-0 grazie a Dimarco. I nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime nove trasferte al Castellani in campionato, già striscia record di clean sheet di fila per un singolo club fuori casa contro un’altra avversaria in Serie A. L’ultimo gol del club toscano in casa contro i nerazzurri porta la firma di Marco Materazzi (autorete da 29 metri il 30 aprile 2006).