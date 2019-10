Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla al sito della Uefa, tornando sull'esperienza negativa all'Inter: "Esperienza che mi aveva bruciato per i livelli più alti. Dovevo ripartire da una società e da una squadra che viaggiava in serie A con una classifica medio-bassa. Ma qui ho da subito trovato una società organizzatissima, un presidente ambizioso e una città intorno a questa squadra che ha un amore folle. E tutte queste componenti, assieme a un’idea di calcio, hanno creato l’evoluzione dell’Atalanta. Siamo al quarto anno ma sono stati tutti anni diversi, questo forse è la prima volta che la squadra è cambiata meno".