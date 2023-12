Two is meglio che one (cit.). Oltre a un sostituto di Cuadrado (il preferito è il 24enne canadese Tajon Buchanan del Bruges, in alternativa i nerazzurri potrebbero anticipare l'arrivo del difensore portoghese Tiago Djaló dal Nizza avanzando Darmian), l'Inter cerca anche un attaccante sul mercato di gennaio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sarà difficile prendere subito l'iraniano Taremi, in scadenza di contratto a giugno col Porto. Sono circolate anche voci relative a Muriel: il colombiano è in scadenza a giugno con l'Atalanta, sarebbe un'opzione praticabile solo se il club bergamasco lo lasciasse libero in anticipo, cosa non immaginabile al momento. L'attaccante sarà comunque un'occasione di fine gennaio, dopo la Supercoppa. La priorità va all'esterno destro.