Secondo il ​Corriere dello Sport, Beppe Marotta non vuole tradire la fiducia del suo mister Antonio Conte e a gennaio interverrà in modo deciso sul mercato per accontentare il tecnico salentino. Tra i diversi nomi di centrocampisti accostati all'Inter nelle ultime settimane, sta prendendo quota quello di Rodrigo De Paul: l'argentino classe '94 dell'Udinese è seguito ormai da diverso tempo dai neroazzurri e l'attuale emergenza a centrocampo ha rimarcato la necessità di un interprete che dia qualità alla manovra interista. I friulani lo valutano non meno di 30 milioni di euro ma con la possibilità di inserire contropartite (Di Marco) o giovani in prestito (Agoumé).