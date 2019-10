Prove d'addio tra l'Inter e Borja Valero: dopo il mancato ritorno della scorsa estate a Firenze, il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare i nerazzurri a gennaio. Antonio Conte, infatti, ha dimostrato di non puntare su di lui nemmeno in emergenza: a gennaio, inoltre, i piani dell'Inter portano ad un nuovo centrocampista in entrata, motivo per cui lo spazio per Borja sarà ulteriormente nullo. L'ex Viola ha già ricevuto varie proposte, ma non è ancora convinto e si sta prendendo tutto il tempo necessario per valutare la prossima destinazione.