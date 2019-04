Da problema a soluzione. Chi o cosa c'è dietro l'inversione di marcia effettuata da Spalletti su Icardi? Secondo il Corriere della Sera, l'allenatore dell'Inter si è reso conto di aver esagerato: il dialogo tra lui e Marotta non si è mai interrotto ed è stato proficuo. Spalletti deve aver percepito anche un certo fastidio della proprietà cinese e del presidente Steven Zhang: al tecnico è stata lasciata libertà di gestione, ma non si poteva tollerare oltre il caso Icardi. Dal canto suo l'attaccante argentino è rimasto in silenzio: né lui, né la moglie-agente Wanda Nara hanno utilizzato i social per mandare altri messaggi e l'atteggiamento è stato apprezzato da Spalletti.



La Repubblica fa un'analisi tattica su Inter-Lazio: i nerazzurri hanno sprecato 38 dei 45 cross tentati in area di rigore, dove c'era solo Keita. Il Corriere dello Sport si concentra invece sullo spogliatoio: attorno a Icardi c'è il gelo. I compagni di squadra si aspettano ancora le scuse, ma l'ex capitano resta zitto. Questa sera a Genova avrà tutti i tifosi contro: i padroni di casa anche per via del suo passato alla Sampdoria e gli ultras interisti in trasferta. Icardi giocherà titolare nel tridente con Politano e Perisic, due dei suoi "nemici".