Il futuro di Marcelo Brozovic all'Inter potrebbe non essere più in regia. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il prossimo anno, tra le ipotesi, si valuterà anche quella di portare nuovamente il croato in posizione di mezzala.



"La valutazione vera su Brozovic, visto il grande impatto di Calhanoglu in regia, verrà fatta il prossimo anno. La rosa va sfruttata al massimo, chissà che non venga ripresa in considerazione in futuro la posizione storica anche nella Croazia di Brozovic da interno destro con Modric regista, qualora Calhanoglu lo avrà superato in regia”.