Inter a Monza anche per il mercato: due fronti aperti e le riflessioni su Colpani

Milano-Arabia Saudita, ma prima lo scalo a. L'è di scena in Brianza nella 20ª giornata di Serie A, ultimo appuntamento per i nerazzurri di Simone Inzaghi prima di volare a Riyadh, dove sarà impegnata nella Supercoppa Italiana con la Lazio avversaria in semifinale. Una sfida, quella con i biancorossi di Raffaele Palladino, che mette in palio punti fondamentali nella lotta scudetto, la Juventus è sempre alle calcagna (due punti di distanza), ma non solo: offre anche uno sguardo sul futuro. Inter e Monza hanno sviluppato un fruttuoso asse di mercato che ha permesso di sviluppare diverse operazioni nelle ultime sessioni e altre si stagliano all'orizzonte, oggi ci sono due fronti aperti e un altro sul quale ci sono riflessioni da compiere.- Il primo dei due fronti aperti riguarda, che l'Inter ha mandato in prestito a farsi le ossa e il Monza sta valorizzando grazie al lavoro di Palladino. Contro la Juve è arrivato il primo gol in Brianza, a Frosinone ha deciso praticamente da solo la gara con un'altra rete e due assist. Due gol e due assist, come solo Kroupi, Zaire-Emery e Tel hanno saputo fare tra i giocatori nati dal 2005 nei top campionati d'Europa, numeri che confermano le altissime aspettative che i nerazzurri hanno dell'argentino. La scorsa estate Marotta aveva scommesso su di lui indicandolo come grande sorpresa della stagione,La possibilità di conquistarsi la permanenza la prossima stagione c'è, lo conferma la decisione di respingere gli interessamenti arrivati dalla Spagna nelle ultime settimane (): in viale della Liberazione non c'è l'intenzione di fare cassa con la sua cessione, quanto più la volontà di costruirsi in casa un rinforzo per l'attacco.- Se Carboni è un fronte sul quale il Monza ha meno voce in capitolo, il discorso cambia per quanto riguarda. Il classe '97, prodotto del vivaio nerazzurro, non ci sarà contro la squadra di Inzaghi per la forte contusione alla coscia rimediata contro il Frosinone, ma Ausilio e Marotta non hanno certo bisogno di vederlo in azione dal vivo per valutare le sue qualità, che lo hanno portato ad essere uno dei migliori portieri della Serie A nelle ultime due stagioni. L'Inter ha accarezzato l'idea di riportare a casa Di Gregorio, valutato dal Monza, e può giocarsi la carta. Ilha insistito per acquistarlo a titolo definitivo, ma i nerazzurri si sono riservati il controriscatto per l'attaccante classe 2002 che piace proprio ai brianzoli per il futuro: l'Inter lo valuta unae potrebbe così abbassare l'esborso cash in un'eventuale operazione Di Gregorio.- Ultimo capitolo dedicato ad. Il trequartista classe '99 è un vecchio pallino dell'Inter, che lo ha studiato tanto nel corso dell'ultimo anno e mezzo, e lo strepitoso avvio di stagione (6 gol e un assist nelle prime 11 giornate) aveva riacceso i fari su di lui. Ad oggi, tuttavia, è una candidatura che ha perso quota: non tanto per la flessione mostrata da dicembre in avanti, quanto più per l'avanzamento di un altro dossier, quello di Piotr Zielinski come rinforzo a parametro zero; per Colpani, poi, c'è sempre da considerare l'interesse della Juventus, che con il Monza può ragionare sulla possibilità di imbastire un affare che coinvolga anche Fabio Miretti. L'Inter in Brianza per la lotta scudetto e per il mercato, la doppia missione tra campo e spalti.