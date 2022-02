Napoli-Inter tra campo e mercato. Lo scontro diretto di sabato in campionato allo stadio San Paolo intitolato a Diego Armando Maradona nasconde alcuni retroscena di mercato. In forza ai padroni di casa ci sono tre ex nerazzurri: l'allenatore Spalletti, Juan Jesus e Politano. Quest'ultimo partirà titolare nel tridente d'attacco con Osihmen e Insigne, mentre il difensore brasiliano è sfavorito su Koulibaly. Tornato vincitore dalla Coppa d'Africa, dove invece Anguissa si è dovuto accontentare del terzo posto.



Il mediano camerunese è in svantaggio nel ballottaggio di formazione con Lobotka, è diffidato e dovrebbe partire dalla panchina così come Vidal. Quest'ultimo è arrivato all'Inter dal Barcellona nel mercato estivo del 2020 per volontà di Conte, che lo aveva già allenato ai tempi della Juve. Il tecnico è riuscito a convincere i dirigenti Marotta e Ausilio a riportare in Italia il cileno, preferendolo proprio ad Anguissa. Il quale ha 8 anni in meno e in quella stagione aveva giocato in prestito al Villarreal, visto che il Fulham era retrocesso dalla Premier League. Il club inglese è ancora il proprietario del suo cartellino forte di un contratto fino a giugno 2023, ma il Napoli ha un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro che intende esercitare in vista della prossima stagione. Con o senza sconto.