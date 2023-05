Simone Inzaghi ha raccolto i frutti dell’ultimo periodo di forma dell’Inter: attualmente in nerazzurri sono terzi in classifica, un punto sulla Lazio e due sul Milan vittorioso stasera contro la Sampdoria. Il calendario mette di fronte il Napoli campione d’Italia, intenzionato ad onorare l’impegno. Il tecnico piacentino dovrebbe varare un importante turnover in vista della finale di Coppa Italia da giocare mercoledì contro la Fiorentina.



TRE ‘TITOLARI’ – Con Handanovic portiere di coppa, ecco ancora Onana in porta, con Bastoni in difesa e Barella a centrocampo tra i ‘superstiti’ della vittoria sul Milan in Champions. Per il resto, via libera alle cosiddette seconde linee, D’Ambrosio e De Vrij in difesa, Gosens e Bellanova (avanti su Dumfries, ballottaggio apertissimo) sulle corsie esterne, Asllani e Gagliardini a completare la mediana. Come quasi sempre accade recentemente, Lukaku e Correa sono pronti a far rifiatare Dzeko e Lautaro in attacco. Anche se il Toro è in uno stato di forma strepitoso e spinge per avere più spazio possibile.



La probabile formazione: Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova (Dumfries), Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa.