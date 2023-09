ci vuole altro che l’Empoli, ultimo in classifica, ancora senza punti e senza gol, per fermare l’Inter che scatta in fuga al campionato, 5 partite e altrettante vittorie.poi in avvio di ripresa, la sventola di, che evita i possibili affanni dell’ultima mezzora e porta il risultato là, dove era ampiamente previsto.Inzaghi continua a dosi massicce di turnover, ma contro simili avversari non è certo un problema. La differenza, semmai è in Europa e contro squadre di pari rango, è lì che conta avere i giocatori importanti. Calhanoglu, per dire, sarebbe servito molto a San Sebastian. Con l’Empoli, avrebbe fatto bella figura anche Asllani. Quella della doppia squadra è una storia bella da raccontare, ma non è esattamente la realtà.Lautaro non si discute, Thuram sta conquistando tutti, ma basteranno? La stagione è lungarisistema la squadra e può finalmente giovarsi del giovane Ranocchia, uno che da solo cambia volto al centrocampo. Cuce e corre, calcia bene le punizioni, come quando a metà ripresa, impegna per la prima volta Sommer, fin lì assolutamente inoperoso, come finora sempre in campionato. Perché l’Inter non è una squadra perfetta, ma è sempre molto compatta: attacca in blocco senza mai scoprirsicon la terza (colpo di testa di Darmian) sventata sulla linea dall’intervento volante di Ismajli. Il gol pare quindi subito nell’aria, ma invece non arriva.La differenza così sembra annullarsi, ma è solo un’impressione, cancellata dal sinistro al volo, bellissimo, di Dimarco, completamente dimenticato dagli avversari al limite dell’area, forse complice anche l’immediatamente precedente infortunio a Ismajli,Thuram prima di uscire (per Sanchez) manca di poco la fotocopia del derby, pallone fuori di poco. L’infortunio di Arnautovic (dentro per Lautaro), guasta la domenica di Inzaghi e costringe l’Inter a chiudere in 10 contro 11.@GianniVisnadi