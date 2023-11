Una missione per aggiornarsi e fare scouting in vista delle prossime sessioni di mercato. Dario Baccin non era in tribuna a Bergamo per assistere alla vittoria dell'Inter sull'Atalanta: il vice direttore sportivo nerazzurro nei giorni scorsi, riferisce La Gazzetta dello Sport, è volato in Sudamerica insieme ad altro 007 di club italiani. Con un doppio impegno: la finale di Coppa Libertadores e un tour in Sudamerica.



Baccin era infatti al Maracanà di Rio de Janeiro e ha potuto assistere alla finale vinta dal Fluminense contro il Boca Juniors. Tanti i prospetti osservati da vicino nella partita di cartello, ma è solo l'inizio di una missione a più ampio raggio: nei prossimi giorni il dirigente nerazzurro resterà in Sudamerica per vedere altri incontri e visionare dal vivo i migliori talenti tra Brasile, Argentina e Uruguay già sul taccuino dell'Inter. Non una missione nuova per Baccin, che già negli anni passati si era recato oltre Oceano per valutare di persona prospetti come ad esempio, lo scorso anno, Carlos Alcaraz, centrocampista del Racing Avellaneda passato al Southampton. Ora una nuova missione e tanti nuovi giovani da studiare.



