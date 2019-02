Slitta ancora la decisione del Bordeaux sul caso Yann Karamoh, inizialmente indicata per la giornata di oggi: l'attaccante francese è stato sospeso in via precauzionale per un "comportamento inappropriato e inaccettabile" lo scorso 6 febbraio. Venerdì verrà ricevuto dal presidente dei girondini, Frédéric Longuépée, in un faccia a faccia nel quale spiegherà i motivi dell'alterco avuto con Patrick Colleter, l'assistente di Ricardo e Eric Bédouet, il giorno prima della trasferta di Marsiglia, ma anche della 'scappatella' a Parigi documentata su Instagram.



LE PAROLE DI UN DIRIGENTE - Ecco le parole rilasciate a L'Equipe da un dirigente dei Girondini: "Vogliamo essere sicuri che la cosa non si ripeterà in futuro. Sarà multato, questo è sicuro. Prestito all'Inter interrotto? Dipenderà da lui e dal suo comportamento. Ora tocca alla dirigenza decidere".