Gli ottavi di finale sono a un passo: l'Inter vola a Salisburgo per mettere in ghiaccio la qualificazione al prossimo turno contro i rivali del girone D, già battuti a San Siro. Come da programma, Inzaghi farà riposare alcuni dei suoi big nelle ormai consuete rotazioni ampie. E, come due settimane fa,.Il cileno è tornato al gol contro gli austriaci e ha dimostrato di avere ancora l'energia giusta per apportare esperienza e dimensione internazionale ai suoi.In coppia con Lautaro Martinez, l'ex Barcellona ha trovato le giuste sinergie ed è apparso lontano parente dal giocatore che aveva lasciato Milano, mentre molto più simile a quello che ha brillato a Marsiglia. Con il prossimo rientro anche di Arnautovic, Inzaghi vede allungarsi la panchina e ha nuove forze fresche da lanciare. Per gli ottavi serve ricaricare le batterie e affondare l'ultimo colpo, quello decisivo: battere il Salisburgo e concentrarsi sulla lotta scudetto con la Juve.