Con un evento a Milano, che ha visto la presenza di, l'Inter ha presentato la terza maglia per la stagione 2023-24. La maglia,con colletto e bordi delle maniche nerazzurri, vede la presenza dello swoosh Nike e del. L'arancione per l'Inter non una novità cromatica assoluta, dato che l'Oranje (usato spesso come colore delle maglie da portiere) era già stato usato per le terze divise delle stagioni 2000/2001 e 2001/2002 con Ronaldo, Vieri e Pirlo fra gli altri in rosa.