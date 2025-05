Inter, a Torino senza Lautaro, Mkhitaryan e Pavard: il report e le ultime di formazione

è stata una battaglia sportiva che ha costretto i nerazzurri a pescare dal serbatoio riserve extra di energia, di conseguenza, i prossimi, saranno giorni in cuia partire dalla partita di domenica a Torino, alla quale tre calciatori sono già sicuri di non partecipare, mentre un quarto è ancora in dubbio.

Questa mattina, infatti, è arrivato il report medico da Appiano Gentile, che ha fatto chiarezza in merito alle condizioni fisiche diIl primo ne avrà per qualche giorno,. Per quanto riguardal’armeno ha accusato une salterà Torino. Così come: rientrerà con la Lazio.

In ultimo,A Torino l’Inter si presenterà quindi con qualche cerotto, ma al di là degli infortunati, Simone Inzaghi pensa comunque di mettere mano alla formazione in modo massiccio, in modo che tutti quelli che hanno giocato contro il Barcellona possano riposare.