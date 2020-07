L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia i numeri registrati dall'Inter di Antonio Conte.



“L’Inter torna seconda, oltre l’Atalanta. Per essere sicura di restarci dovrà vincere sabato a Bergamo, perché un pareggio potrebbe favorire il sorpasso doppio della Lazio, se batterà Brescia e Napoli. Questo campionato assurdo chiude col botto: Atalanta-Inter sarà un faccia a faccia per cuori forti. Ma sui numeri di Conte possiamo già dire molto. Mai l’Inter aveva raccolto così tanti punti dopo il Triplete. Se vince a Bergamo tocca gli 82, stessa quota dell’anno di grazia. Rispetto al campionato scorso, conta 24 punti e 24 gol in più. Ne ha subiti 4 in meno. Un anno fa distava 24 punti dalla Juve, ora 4 (con una partita in più). Conte ha fatto lievitare tutto”.