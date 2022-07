. Il club nerazzurro comunica che le tessere sono andate a ruba rapidamente, esaurite tutte le disponibilità per la stagione 2022/23 raggiungendo il tetto fissato dalla società.La nota:"Una passione che non conosce confini: ancora una volta i tifosi nerazzurri hanno risposto presente, dimostrando il proprio amore incondizionato per l’Inter. Dopo aver fatto segnare tutti i record di presenza negli stadi nella passata stagione i supporter nerazzurri sono stati protagonisti di una vera e propria corsa agli abbonamenti per la stagione 2022/23, facendo registrare un rapido soldout.FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite tutte le disponibilità di abbonamenti per la stagione 2022/23, essendo stato raggiunto il tetto fissato dalla società.L’ennesimo successo per i tifosi nerazzurri, che hanno fatto terminare in pochi giorni tutti i posti disponibili. Ci attende quindi un’altra stagione emozionante e ricca di nuove sfide da vivere insieme a San Siro.LISTA D'ATTESA 23-24Alla luce della grande richiesta, l'Inter continua a guardare al futuro e apre nuovamente la lista d'attesa per la stagione 2023/24. Si rivolge ai tifosi non abbonati che vogliono assicurarsi da subito un posto in prima fila nell'acquisto di abbonamenti. Da questo momento l'iscrizione è aperta online su inter.it/abbonamenti fino alla mezzanotte di domenica 31 luglio ed è riservata ai titolari di tessera "Siamo Noi".Una volta conclusa la fase di rinnovo abbonamenti, dedicata agli abbonati di questa stagione alle porte, saranno quindi nuovamente gli iscritti alla lista d'attesa a poter acquistare per primi gli abbonamenti eventualmente non rinnovati.La tessera "Siamo Noi" può essere sottoscritta online alla pagina inter.it/siamonoi, al costo di 12 Euro, con spedizione gratuita in tutta Italia.