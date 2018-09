Esattamente come contro il Tottenham, l'Inter trova il gol della vittoria allo scadere e Luciano Spalletti non contiene la propria gioia. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico toscano abbia scongiurato la possibilità di perdere ulteriore terreno dalla Juventus.



“Al 49’ del secondo tempo, dopo due gol spazzati via (giustamente) dal Var, quando Brozovic tuona in rete il gol della vittoria, Spalletti non ci sta più dentro e ruggisce a pugni chiusi verso una telecamera, così vicina al quarto uomo… Il signor Piccinini di Forlì citofona all’arbitro Guida e lo fa cacciare. Il tecnico non ne farà una malattia. Gli sarebbe garbato molto meno non vincere e ritrovarsi oggi con un distacco in doppia cifra dalla Juve, dopo sole 5 giornate. Invece la sua Inter è passata contro una Samp che ne ha fatti 3 al Napoli e ha doppiato la vittoria sul Tottenham con un finale similmente folle”.