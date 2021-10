Andrea Accinelli è il nuovo direttore finanziario dell'Inter. Laureato alla Bocconi in Business Administration con diverse esperienze manageriali in più settori diversi tra cui quella nel marchio d'abbigliamento Brooks Brothers, arriva a colmare il vuoto lasciato da Tim Williams, passato alla società di crowdfunding Tifosy.



L'annuncio ufficiale della nomina arriverà nelle prossime ore e Accinelli sarà subito operativo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'area finanziaria dell'Inter guidata dall'amministratore delegato Alessandro Antonello è attesa da settimane molto intense: tra fine e novembre e metà dicembre il club nerazzurro dovrà rinegoziare i due bond in scadenza, per un totale di 400 milioni di euro.



L'altroieri è stata ufficializzata la perdita record da 245,6 milioni di euro nel bilancio 2020/2021 chiuso lo scorso 30 giugno. Intanto il fondo statunitense Oaktree Capital avrebbe già immesso nell'Inter 75 dei 275 milioni di euro garantiti in prestito alla proprietà degli Zhang.