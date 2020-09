Uno tira l'altro. Dopo aver praticamente preso Kolarov dalla Roma, l'Inter sta definendo l'arrivo di un altro rinforzo d'esperienza per Conte. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno trovato un accordo di massima con Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è pronto a firmare un contratto biennale fino a giugno 2022 con l'opzione per un'altra stagione e un ingaggio da 6 milioni di euro netti all'anno. Due milioni in meno rispetto a quanto guadagna ora al Barcellona, con cui sta trattando la rescissione del contratto.



Otto milioni di euro netti a stagione è anche la cifra percepita da un altro obiettivo dell'Inter per il centrocampo: N'Golo Kanté. Il Chelsea valuta il cartellino del mediano francese almeno 60 milioni, una cifra oggi proibitiva per i nerazzurri. Che prima devono fare cassa sul mercato in uscita con i vari Skriniar, Brozovic, Perisic, Nainggolan, Dalbert e Joao Mario. Intanto il Genoa pensa al ritorno del difensore Ranocchia, richiesto anche dal Bologna.