E' Benjamin Pavard l'ultimo rinforzo per l'Inter di Simone Inzaghi. Stando a quanto appreso da Calciomercato.com, il difensore francese ormai prossimo a diventare ex Bayern Monaco si trasferirà alla corte nerazzurra per una cifra intorno ai 30 milioni di euro e l'operazione non dipenderà dall'arrivo in Baviera del suo sostituto. Tradotto, l'arrivo in Italia è vicino.



BAYERN SCOPERTO - Pavard è il secondo difensore che lascia l'Allianz Arena nel giro di pochi giorni, dopo il croato Josip Stanisic passato al Bayer Leverkusen. A Tuchel in questo momento rimangono in rosa i soli De Ligt, Buchmann, Kim e Upamecano, arriverà sicuramente un giocatore che possa stare sia al centro sia sulle corsie laterali di difesa ma Pavard, che è apparso impaziente di lasciare il Bayern anche nell'ultima amichevole in cui non ha festeggiato il suo gol, non ha voluto attendere.



PRESTO AD APPIANO - Molto vicino: la volontà dell'Inter, infatti, è quella di far arrivare il campione del Mondo 2018 a Milano già prima del prossimo weekend per le visite mediche e la firma sul contratto, in modo tale da essere a disposizione per la prossima partita, lunedì 28 agosto sul campo del Cagliari.