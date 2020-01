Svolta per la cessione di Matteo Politano dall'Inter al Napoli, l'esterno nerazzurro ha infatti accettato il club partenopeo, al quale si legherà con un contratto fino al giugno 2024: previsto un ingaggio da circa 2 milioni di euro più bonus.



I DETTAGLI - I due club avevano trovato già negli scorsi giorni scorsi l'intesa per il trasferimento in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni: è arrivato l'ok da parte del giocatore, che era restio e sembrava preferire la Roma. Invece è arrivato il fatidico sì che dovrebbe portare alla fumata bianca: ora i club si siederanno di nuovo al tavolo per discutere del futuro di Fernando Llorente, anche se il Napoli sta valutando se cederlo o meno visto l'infortunio di Mertens. Rimane viva la pista Giroud per l'Inter.