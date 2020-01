Non c'è soltanto Arturo Vidal e il desiderio Christian Eriksen., 34enne laterale del Manchester United in uscita anche perché a scadenza di contratto nel prossimo giugno. La dirigenza nerazzurra ha trovato un, un anno e mezzo dunque per Young alle cifre pattuite già dallo United con la prospettiva di trovare spazio da subito nell'Inter di Antonio Conte.- Proprio: lo voleva già al Chelsea nell'estate del 2017, lo ritiene adatto a giocare su entrambe le fasce e dare affidabilità per i prossimi 6 mesi. Chiaramente, Young non era la prima scelta maandando anche a dialogare col Manchester United: adesso c'è da capire se i Red Devils lo libereranno immediatamente a costo zero o, le parti sono in contatto con ottimi rapporti dopo le operazioni Lukaku e Sanchez. Young intanto ha detto sì all'Inter, mentre, merito del ds nerazzurro che lo prese dall'Atalanta in tempi non sospetti: il nome è quello di, difensore classe 2000 del Verona corteggiato anche dal Napoli per cui l'Inter si è fatta strada ottenendo una corsia preferenziale in vista della prossima estate.