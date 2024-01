Inter, accordo totale per Sensi al Leicester: cifre, formula e retroscena sul regolamento

Redazione CM

Il calciomercato sta entrando nelle sue battute conclusive e nel rush finale in casa Inter is è sbloccare la situazione legata a Stefano Sensi. Per il centrocampista italiano, in trattativa da tempo con il Leicester, si è trovata la quadra finale. L'ex-Sassuolo era rimasto bloccato a Milano e ieri era fra i convocati di Simone Inzaghi per la partita di Firenze contro la Fiorentina. L'affare può considerarsi chiuso.





TUTTO FATTO - L'Inter ha ancora a bilancio il costo del cartellino di Sensi, che è in scadenza 30 giugno 2024, per 3 milioni di euro circa e da questa valutazione che si stava trattando fra i club. Il Leicester e i nerazzurri hanno lavorato su cifre e formule con il regolamento dei transfer italiani che negava l'opzione più gradita agli inglesi. 500 mila euro subito e 2 milioni a fine stagione in caso di Promozione in Premier League. Sulle cifre l'accordo è stato trovato ed è stata definita anche la formula, con Sensi che passa a titolo definitivo alle Foxes.



COSA DICE IL REGOLAMENTO - Negato, quindi, il prestito. Il prestito per un giocatore a scadenza è infatti possibile, ma non con l'inserimento di un diritto o obbligo di riscatto. Le regole sono dalla 101 alla 103 delle noif della Figc, e in particolare il punto 6 che dice: "Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione [...] che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente non sia antecedente al termine della prima stagione successiva".



COME SI E' CHIUSA - Dato che non era possibile un prestito con diritto o obbligo di riscatto, il Leicester ha optato per la formula di un trasferimento a titolo definitivo a 500mila euro (che farebbe segnare una minusvalenza nell'immediato all'Inter) compensata poi da un bonus da 2 milioni in caso di promozione (e che pareggerebbe la minusvalenza iniziale con la plusvalenza finale).