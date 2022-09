Gentile Agente,sono Mirco, ho 25 anni e tifo Inter. Scrivo per complimentarmi con Acerbi sperando che la mia mail venga pubblicata sul vostro sito. Appena arrivato ha fatto una gran partita da vero protagonista in Champions League ricordando a tutti che i difensori italiani sono i migliori al mondo. Niente di personale nei confronti di De Vrij, ma perché non ritornare a credere di più nei difensori italiani piuttosto che cercare i "difendenti" negli altri campionati? Posso capire che si cerchino in tutto il mondo i fantasisti e i bomber, ma almeno i difensori cercateli nei nostri campionati a partire dalle scuole calcio! Oppure non siamo più in grado di costruire giocatori di alto livello? Chiedo infine: Acerbi resterà all'Inter a fine stagione o è troppo "vecchio" per competere ad alti livelli per altre 2-3 stagioni? Grazie per l'eventuale rispostain Champions e che sia un difensore centrale di altissimo livello al pari di altri campioni italiani o stranieri., ma sottolineerei solo che il reparto difensivo dell'Inter si è certamente rinforzato con l'arrivo di Francesco Acerbi.1. l'Inter riscatterà il calciatore a fine stagione (per 3.5 milioni di euro)?2. Acerbi riuscirà a essere competitivo ancora per quante stagioni (come hai chiesto tu)?perché penso che in generale la carriera dei calciatori si sia allungata di molto oltre i 30 anni (salvo il caso degli infortuni, vedi Santon costretto a ritirarsi a 31 anni) e, nel caso di specie, ritengo che Acerbi abbia ancora tanta voglia di dimostrare a tutti il suo valore indossando la maglia di una squadra che punta a traguardi importanti sia in campo nazionale che internazionale.in questa stagione e magari anche in vista delle prossime?Prosegui qui invece per partecipare ai corsi organizzati dall'Avvocato Cataliotti: clicca per LA SCUOLA DEL CALCIO