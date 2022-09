Il nuovo difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, ha parlato dal ritiro della nazionale ai microfoni di Rai Sport. Il classe 1988 ha commentato sia il momento con i nerazzurri che il futuro dell'Italia: "La Nazionale deve responsabilizzare tutti, abbiamo vinto l'Europeo ma siamo andati fuori dai Mondiali. Dobbiamo rimboccarci le maniche e dare qualcosa in più tutti noi, dal primo all'ultimo".



POCHI ATTACCANTI - "C'è questo ma c'è anche la mancanza di calciatori italiani, che non crescono perché non giocano".



SU CHIELLINI - "Giorgio era il giocatore più esperto, nello spogliatoio pesa, ed è un grande uomo. Dà tutto se stesso in campo ed è un punto di riferimento. Manca un leader come lui nello spogliatoio, ma ce ne sono altri. Questa Nazionale ha bisogno di applausi e sostegno, penso che a San Siro ci sarà".



GLI INSULTI RICEVUTI - "Gli insulti li prendi dovunque vai, non solo te ma anche la famiglia. I tifosi ne hanno diritto, anche sui social; ci vorrebbe un limite, ma non c'è niente da fare, loro fanno anche trasferte molto lunghe".



INZAGHI - "Passare dalla Lazio all'Inter è un salto di qualità. In biancoceleste ha fatto bene per tanti anni; ora c'è un momento di difficoltà, il più grosso da quando è arrivato, e c'è pressione. Ma ho ritrovato il grandissimo allenatore e il grandissimo uomo".