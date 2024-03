Inter, Acerbi in bilico: sogno Buongiorno, Schuurs e Bijol nel mirino

Il presente di Francescosi chiama Empoli. La decisione del Giudice Sportivo Mastrandrea di assolvere il difensore in seguito alle accuse di razzismo didopoconsentono al calciatore nerazzurro di scendere in campo in vista della sfida contro i toscani.Secondo il quotidiano Tuttosport, il futuro dell’ex Lazio resta in bilico, con l’Inter che studia le mosse in estate con possibili innesti nel reparto dei difensori centrali.L’età anagrafica, con i 36 anni compiuti lo scorso 10 febbraio, e qualche infortunio in stagione, spingono la società di viale della Liberazione a valutare attentamente la posizione di Francesco Acerbi.

Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, è il sogno dell’Inter, che però è destinato a rimanere tale. Il presidente dei granata chiede cifre fuori dalla portata e inoltre risulta complicato intavolare una trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Secondo Tuttosport, l’unica possibilità per la società di Zhang di sedersi al tavolo del Torino per trattare il difensore è quella di cedere un big per almeno 80 milioni di euro.Sul taccuino del direttore sportivo Piero Ausilio c’è sempre il nome di Per Schuurs. Il 24enne olandese era stato individuato già a gennaio 2023 l’erede possibile di Skriniar, prima di virare su Pavard. Schuurs è fermo ai box dal 21 ottobre per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e l’Inter spera che Cairo possa abbassare le pretese economiche, che però difficilmente andranno sotto i 25/30 milioni di euro.

L’altro nome sulla lista dell’Inter è quello di Baka Bijol, 25enne difensore sloveno dell’Udinese. Bijol è appena rientrato dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori da metà novembre a marzo e spera di confermarsi quello che si è rivelato uno dei migliori difensori del campionato nella passata stagione. Nel frattempo, il club nerazzurro osserva e attende qualche mese per capire quale sarà il destino di Acerbi.