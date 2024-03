Le motivazioni sono principalmente due: l'età (36 anni compiuti lo scorso 10 febbraio) e quella fisica (quest'anno due infortuni al soleo della gamba destra) non danno garanzie in vista di una stagione in cui gli impegni, con l'aggiunta del Mondiale per Club, saranno sempre di più. Ecco perché, come riporta oggiCorriere dello Sport, nella lista di Marotta e Ausilio sono annotati tre nomi: Alessandro Buongiorno, Perr Schuurs e Jaka Bijol.

L'identikit della new-entry in difesa è chiaro: serve un difensore già abituato a giocare al centro di una difesa a tre, ma in grado anche di adattarsi come braccetto' Il preferito in assoluto è Buongiorno, valutato dal Torino quasi 40 milioni di euro (seguito anche dal Milan), mentre il granata olandese costerebbe circa 25 milioni.