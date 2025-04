Inter, Acerbi: "Kane? Forse il centravanti più forte che c'è. Parma? E' da un po' che nei secondi tempi..."

Getty Images

L'affronta ilin Germania nell'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.Sfida delicata per i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da due pareggi consecutivi: quello contro il Milan in Coppa Italia e quello subito in rimonta a Parma nell'ultimo turno di Serie A, dal 0-2 per Thuram e compagni al 2-2 finale raggiunto dagli emiliani.A pochi minuti dal calcio d'inizio della partita dell'Allianz Arena, il difensore interistaè intervenuto a Sky Sport: le sue dichiarazioni.- "Servirà grande attenzione, i dettagli fanno la differenza. Sappiamo quanto sono forti in casa, cercheremo di mettere più attenzione in tutti i 90' anche se sappiamo che c'è anche il ritorno ma questo non lo calcoliamo perché sarebbe un grave errore. L'atteggiamento dovrà essere di alto livello".

- "Loro hanno un pacchetto difensivo e a centrocampo dove sono uno più forte dell'altro. Kane è uno che svaria, è difficile che sbagli un passaggio o uno stop, sa smarcarsi. Forse è il centravanti più forte, infatti il Bayern credo che l'abbia pagato 100 milioni e per uno di più di 30 anni nessuno paga una cifra del genere. Non lo scopriamo ora, ma c'è lui come ci sono altri"..- "In Italia certe cose le paghi e le paghi anche in Europa. È stata una concomitanza sui secondi tempi: è da un bel po' di tempo che non siamo come nei primi e questo è stato il risultato, ma per fortuna abbiamo pareggiato. Ora c'è una gran partita e speriamo di fare risultato".