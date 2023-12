Il difensore dell’Inter Acerbi a DAZN nel post partita di Genova: “Come gruppo abbiamo la forza di poter competere con tutti, ma ricordiamoci che sento che qualcuno che l'Inter è forte e che deve stravincere il campionato. Ma in estate sono andati via giocatori davvero forti, poi noi come gruppo stiamo facendo bene. La Juve ad esempio ha speso 200 mln per Vlahovic, Bremer e Chiesa, noi abbiamo preso i parametri zero. Dobbiamo essere equilibrati, sappiamo chi siamo e cosa vogliamo, qualcosa che ora è nelle nostre corde”.