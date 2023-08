Niente Cagliari per Acerbi. Manca ancora l'ufficialità che arriverà con la lista dei convocati di Inzaghi ma il centrale non partirà per la Sardegna dove l'Inter cercherà la seconda vittoria in due gare di Serie A.



OUT - La conferma è arrivata in mattinata quando Acerbi ha lasciato la Pinetina anzitempo, mentre i suoi compagni erano ancora impegnati nell'ultimo allenamento prima della partenza. L'ex Lazio accusa ancora fastidio per il problema muscolare che lo ha tenuto lontano dal gruppo da inizio mese e punta a tornare per la terza giornata, contro la Fiorentina. Al suo posto pronto De Vrij che già lo aveva sostituito contro il Monza. C'è invece Darmian che aveva accusato un problemino nell'esordio stagionale di una settimana fa. Tutto nell'attesa dell'arrivo di Pavard.