A margine della partita contro la Cremonese, il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, ha parlato ai microfoni di Dazn.



“Dopo la partita contro l’Empoli non era facile venire su questo campo. L’importante era vincere e arrivare con tre punti alla sfida contro l’Atalanta. Non dobbiamo più perdere punti e fare qualcosa di importante”.



Sei diventato importante anche ad inizio azione.

“Facciamo un po’ di movimento io e il Calhanoglu di turno, scambiandoci posizioni per trovare un buco ma sempre cercando di essere equilibrati. Mai due sono sulla stessa linea. Cerchiamo di creare spazi e andare nella metà campo avversaria più velocemente. Loro oggi ci hanno aspettati molto bassi”.



Sei stato ammonito ma non sostituito, contrariamente alle abitudini di Inzaghi. Segno che si fida.

“Il mister ha paura di rimanere in dieci anche per episodi casuali. Oggi non sapevo se aspettarmi la sostituzione o meno, gli ho detto di star tranquillo che un altro giallo non lo avrei preso”.