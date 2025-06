Inter, Acerbi: "PSG ingiocabile, ma anche noi ci abbiamo messo del nostro. Abbiamo perso un'occasione"

La Champions League dell’si è conclusa nel modo peggiore possibile, con la pesante sconfitta per mano del. Una partita a senso unico, in cui i nerazzurri hanno subito cinque reti senza mai riuscire a mettere in difficoltà i francesi.“Eravamo un po’ contratti, loro hanno messo di più dall’inizio alla fine” ha dichiaratoa Inter TV. “Sono partite che ti lasciano l’amaro in bocca. Esci e ti chiedi cosa si poteva fare.. Siamo dispiaciuti ma non in modo clamoroso: erano ingiocabili, però anche noi ci abbiamo messo del nostro”.

Il difensore si è concentrato anche sul percorso che ha portato l’Inter in finale, battendo squadre del calibro dele del. “Siamo orgogliosi, nessuno si aspettava che saremmo arrivati fino a qui. È calcio. Devi capire mentalmente cosa ti è mancato e da lì ripartire, ma. Ci dispiace, abbiamo perso un’occasione. Arrivare in finale non è mai facile, soprattutto con quello che abbiamo fatto quest’anno. Il percorso è stato ottimo. È un peccato”.