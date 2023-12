Il difensore dell'Interha parlato a DAZN dopo l'1-1 esterno contro il Genoa."Sapevamo che sarebbe stata una partita brutta su un campo ostico. Loro grande aggressività, noi non la miglior partita. Li abbiamo un po' sofferto sui calci piazzati, pareggio più che giusto"."In Champions è stato un percorso un po' inaspettato, dopo un girone fatto bene. La finale è una partita secca, può succedere di tutto ed è stato un peccato. Abbiamo cambiato tanti giocatori in estate e dimostrato che col gruppo possiamo fare grandi cose. Sono andati via Brozovic, Handanovic, Dzeko, Lukaku: giocatori fortissimi anche in Europa. Abbiamo preso atnti giocatori che erano un puto di domanda, si sono rivelati forti e il gruppo ha fatto il resto. Un pareggio in trasferta su un campo difficile ci può stare. Vogliamo puntare in alto, abbiamo le qualità per vincere"."Come gruppo abbiamo la forza di dire che possiamo competere con tutti. Va ricordato però chi è andato va e chi è arrivato. Stiamo facendo grandissime cose: si dice che noi dobbiamo stravincere il campionato, ma la Juventus ha speso 200 milioni per gente come Bremer, Chiesa e Vlahovic, ha speso tanto mentre noi abbiamo preso parametri zero. Serve equilibrio, vedremo di fare cosa è nelle nostre corde".A Sky Sport: "Non possiamo sempre vincere, per come è andata la partita un punto guadagnato. Abbiamo giocato una gara tosta, abbiamo sofferto sui piazzati. L'unico rammarico è il gol dell'1-1 subito, eravamo in vantaggio... Ma io lo vedo come un buon punto"."Ci do un 8 per i due mesi finali, le due coppe e la parte iniziale. Siamo usciti dalla Coppa che era importante, a giugno vedremo come andrà. E' stato un ottimo 2023"."Io avevo Bani, poi non l'ho seguito, ho cercato di aiutare e poi era difficile. E' stato bravo Dragusin, c'era la marcatura di Carlos Augusto. Ci sono stati dei piccoli errori, ma secondo me il pareggio è il risultato più giusto"."Le stesse squadre hanno tolto punti? E' un caso, non lo so. Col Genoa è davvero difficile giocare ma credo sia un caso".