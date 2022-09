Nulla l’ha turbato,, eppure sono state tante. Basti pensare al suo arrivo a Milano, con zero tifosi ad accoglierlo, visite mediche svolte in gran segreto, lontano anche dagli occhi indiscreti dei giornalisti., quasi all’unanimità, dando vita a una situazione imbarazzante,Una circostanza insidiosa, che avrebbe sicuramente potuto piegare chiunque. Acerbi sembra non averci fatto neanche caso e questo è sicuramente un merito da evidenziare, così come le sue prime parole, non banali, pronunciare da nerazzurro subito dopo la vittoria ottenuta contro il Viktoria Plzen:, ha spiegato l’ex Lazio,Parole che in verità hanno trovato conferma anche nei fatti, perché Acerbi ha effettivamente giocato da leader già all’esordio con la sua nuova squadra. Alla prima apparizione ha guidato la difesa con grinta, talvolta anche alzando la voce.ha dettato le giocate ai compagni,e a fine partita, nonostante la vittoria, si è detto non pienamente soddisfatto per via di quei cali di tensione che una squadra come l’Inter non può permettersi.parla con le stesse parole del suo allenatore, che infatti è stato quello che più lo ha voluto a Milano, rischiando anche di mettersi contro qualcuno.Siamo solo all’inizio, ma la sensazione è che Acerbi saprà ripagare la fiducia del suo allenatore. Non solo,in evidente difficoltà da oltre un anno., specie se de Vrij dovesse proseguire sulla scia delle ultime prestazioni. Acerbi è alla prima da titolare, è un inizio, ma l’impatto che ha avuto in questa squadra è stato tutt’altro che banale. Così come la leadership che gli hanno riconosciuto i senatori dello spogliatoio nerazzurro.