Inter, Acerbi una sicurezza sotto gli occhi di Spalletti: straordinari in vista del duello con Kane, futuro già scritto

Trentasette anni e non sentirli.con 2 goal subiti in 10 gare. L'ultima partita vinta domenica per 2-1 contro l'Udinese è l'ennesima conferma.di lui, ha dovuto girargli al largo per rendersi pericoloso dalle parti di Yann Sommer con due colpi di testa ben parati dallo svizzero dopo essere sfuggito alla marcatura di Pavard prima e Bisseck poi.dalle convocazioni per la doppia sfida ai quarti di finale in Nations League con la Germania. Dove settimana prossima Acerbi darà vita a un gran, capocannoniere della Bundesliga con 22 goal e vicecapocannoniere della Champions League a quota 10 reti, una in meno di Raphinha del Barcellona.

di mercoledì sera, valevole per la semifinale d'andata in Coppa Italia. Simone Inzaghi ha infatti spiegato che ieri l'olandese StefanL'allenatore campione d'Italia, che lo conosce dai tempi della Lazio, aveva insistito con il presidente Steven Zhang per portarlo a Milano nel mercato estivo del 2022. Quando. Ma, almeno per il momento, non ha la minima intenzione di esercitare questa clausola.