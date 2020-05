Robert Acquafresca ha parlato ieri del suo passato nel corso di una diretta Instagram con il giornalista Nicolò Schira.



L'ex attaccante tra le altre di Torino e Cagliari si è soffermato in particolare sul suo passaggio dall'Inter al Genoa avvenuto nell'estate 2009, nell'ambito dell'operazione che portò in Lombardia Thiago Motta e Diego Milito:

"Il mio cartellino era dell'Inter, ma non volevo più essere trattato come un pacco postale. Mourinho mi rivoleva a Milano e la società mi aveva manifestato questa intenzione: stavo già cercando casa in zona San Siro. Ausilio mi voleva nei quattro attaccanti, avrei potuto vincere il Triplete. Inizialmente dovevo andare in prestito al Genoa, ma poi Branca ha voluto cedermi. Mi ha fatto rosicare l'essere venduto al Genoa, mentre io volevo restare a Cagliari a quel punto. Branca mi minacciò di mandarmi fuori rosa se non avessi accettato il Genoa….".



Ad aumentare i rimpianti dell'ex attaccante anche il fatto che proprio in quei mesi su lui aveva messo gli occhi anche il Napoli: "De Laurentiis nell'estate 2009 mi chiamava spesso. Era vulcanico e molto ambizioso, peccato che Inter e Genoa avessero già firmato i contratti...".