Spalletti aveva chiesto ai veterani di indicare la rotta ai nuovi di casa Inter, ma come spiega la Gazzetta dello Sport, nelle prime due di campionato neanche l'esperienza degli uomini più rodati è servita a impedire all'Inter la falsa partenza.



“Il medico ce l’ha chiara in testa la cura. E quando prima della partita con il Torino – non dopo – diceva «mi aspetto di più dai vecchi, è grazie ai loro insegnamenti che i nuovi potranno far bene», il dottor Spalletti aveva centrato il punto. L’Inter ora zoppica perché la spina dorsale non lavora bene, affaticata da chissà quali pensieri, o forse semplicemente non ancora oliata per la nuova stagione. Handanovic, Miranda, Brozovic e Icardi: ecco le facce che, pur dentro motivi diversissimi tra di loro, possono essere accomunate sotto il cartello lavoro in corso. Fare presto, please. Perché senza spina dorsale, senza questa spina dorsale, la squadra di Spalletti non può pensare positivo”.