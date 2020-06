"Chiamatelo Christian Eriksen il diesel". Così scrive oggi La Gazzetta dello Sport del trequartista preso dall'Inter a gennaio con poche occasioni per mettersi in mostra, dopo i 20 milioni versati al Tottenham. "Ma la sua storia all'Ajax e con gli Spurs è chiara: parte sempre piano per poi diventare protagonista assoluto. In quel di Appiano sono tutti convinti di come andrà a finire, ovvero come la sua storia racconta. E' partito piano, ora si prenderà l'Inter e il progetto di Conte", si legge.